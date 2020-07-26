26 Июль 2020 2020-07-26T19:24:11+03:00

Число умерших от коронавируса в мире превысило 640 тысяч Фото: REUTERS

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Количество жертв коронавируса в мире превысило 640 тысяч, подтверждено почти 15,7 миллиона случаев заражения. Такие данные в воскресенье, 26 июля, приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно представленной информации, за минувшие сутки в мире выявили 200 625 новых случаев заражения коронавирусом и 4 823 летальных исхода.

За все время пандемии в мире зафиксировали уже 15 785 641 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество смертей возросло до 640 016.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются США, где зарегистрировали уже более 4,3 миллиона заразившихся и более 149 тысяч летальных исходов. На втором месте антирейтинга расположилась Бразилия, где количество заболевших на данный момент превысило 2,4 миллион, а скончалось уже 86,5 тысячи пациентов с коронавирусом. Следом идет Индия с 1,4 миллионом заразившихся и почти 33 тысячами умерших.

Напомним, днем ранее, число заразившихся коронавирусом в мире в течение суток побило новый рекорд. За 24 часа врачи выявили 284 196 новых случаев. Предыдущий рекорд составлял 247 225 инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU