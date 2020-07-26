2020-07-26T19:46:13+03:00
Звезды

Умерла Оливия де Хэвилленд, актриса из фильма «Унесенные ветром»

Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умерла Оливия де Хэвилленд, актриса из фильма «Унесенные ветром»Умерла Оливия де Хэвилленд, актриса из фильма «Унесенные ветром»Фото: кадр из фильма
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В минувшую субботу, 25 июля, в возрасте 104 лет умерла Актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром».

Как передает интернет-издание Deadline, актриса умерла во сне в своем доме в Париже, где жила более 60 лет.

Актриса умерла во сне в своем доме в Париже Фото: кадр из фильма

Актриса умерла во сне в своем доме в ПарижеФото: кадр из фильма

Мировую известность Оливия де Хэвилленд принесли роли в фильмах «Унесённые ветром», «Приключения Робин Гуда», «Моя кузина Рэйчел», «Тише, тише, милая Шарлотта», «Одиссея капитана Блада».

За свою актерскую карьеру Оливия де Хэвилленд была лауреаткой двух премий «Оскар» за «Каждому своё» в 1947 году и «Наследницу» в 1950 году.

В ответ на вопросы о долголетии говорила, что главное - это любить, смеяться и постоянно чему-то учиться. Фото: кадр из фильма

В ответ на вопросы о долголетии говорила, что главное - это любить, смеяться и постоянно чему-то учиться.Фото: кадр из фильма

Как писал сайт kp.ru, в возрасте ста лет Оливия хорошо читала, несмотря на возрастные проблемы с глазами, сама отвечала по электронной почте, а в ответ на вопросы о долголетии говорила, что главное - это любить, смеяться и постоянно чему-то учиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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