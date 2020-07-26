2020-07-26T20:02:34+03:00
Общество

Доктор Мясников назвал главные показатели здоровья человека

В «смертельном квартете» одним зи главных критериев оказалось превышение объёма талии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Доктор Мясников назвал главные показатели здоровья человекаДоктор Мясников назвал главные показатели здоровья человекаФото: Александр ГЛУЗ
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о ключевых показателях, по которым можно определить здоровье человека.

В его так называемый «смертельный квартет» вошли четыре критерия — это повышение давления, холестерина, сахара и объёма талии, рассказал доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников призвал каждого обращать внимание на эти факторы. Причем по его словам, контролировать объём талии даже важнее, чем вес. Для мужчин этот параметр не должен превышать 102 сантиметра, для женщин - 88 сантиметров. Превышение этих норм может говорить о том, что здоровье находится под угрозой. В первую очередь речь идет о состоянии сердца - объем талии выше нормы является фактором риска возникновения инсульта, инфаркта, а также рака и диабета.

Напомним, ранее Мясников рассказал, почему можно на ночь съесть конфету. Врач пояснил, что сахар сам по себе не опасен для здоровья, вредными десерт станет только когда есть такую пищу в большом количестве, а конфета на ночь, по его словам, не самый худший перекус. Особенно для тех, кто страдает бессонницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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