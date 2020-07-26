26 Июль 2020 2020-07-26T20:34:56+03:00

Бэнкси пожертвовал картины стоимостью £1,2 млн аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме. Фото:Sotheby's

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Посвященный миграционному кризису в Европе триптих морских пейзажей уличного художника Бэнкси появится на благотворительном аукционе по сбору средств для больницы в Вифлееме.

Художник пожертвовал три картины, нарисованных в стили XIX века. Пейзажи, которые оценивают в 800 тысяч - 1,2 миллиона фунтов стерлингов, появятся на вечерних распродажах Sotheby's Rembrant to Richter в Лондоне во вторник, 28 июля.

Триптих «вид на Средиземное море 2017» - это ответ на миграционный кризис последнего десятилетия. Три традиционно обрамленные картины кажутся морскими пейзажами романтической эпохи XIX века, но спасательные буи и оранжевые спасательные жилеты, выброшенные на берег, говорят совсем о другой истории, потрясающий Европу с 2015 года.

Триптих «вид на Средиземное море 2017». Фото:Sotheby's

«Этот триптих висит в галерее Сотби рядом с работами величайших пейзажистов в истории, включая Беллотто, ван Гойена и Тернера. Работа Бэнкси, однако, стоит особняком за ее мощный политический посыл», - передает Guardian слова Алекс Бранчик, глава отдела современного искусства Sotheby's в Европе.

Кроме работ Бэнски на вечернем аукционе Sotheby's собираются продать редкий рисунок Пикассо с изображением его возлюбленной и музы Мари-Терезы Вальтер и один из последних автопортретов Рембрандта, оставшихся в частных руках.

ИСТОЧНИК KP.RU