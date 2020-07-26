На Украине сообщили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов

26 Июль 2020 2020-07-26T21:15:43+03:00

В СНБО заявили, что информация о части украинских ресурсов является устаревшей, однако другая часть еще актуальна

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов, отметив, что часть из них уже устарела.

«Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти трех миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направления на них атак», - говорится в заявлении СНБО.

В Совете национальной безопасности и обороны уточнили, что Cloudflare предоставляет услуги по сокрытию настоящих IP-адресов, чтонеобходимо для смягчения DDoS-атак.

СНБО сообщает, что среди опубликованных адресов 45 записей с доменом «gov.ua» и больше 6,5 тысячи с доменом «ua», в том числе, ресурсы, принадлежащие «объектам критической инфраструктуры».

ИСТОЧНИК KP.RU