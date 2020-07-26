Российские школьники завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде по физике

26 Июль 2020 2020-07-26T21:27:56+03:00

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В воскресенье, 26 июля, подвели итоги Европейской олимпиаде по физике. В соревновании российские школьники завоевали пять медалей, из них три золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая медали. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения России.

Золотые медали Алиса Бугрова (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы), Татьяна Емельянова (школа 2007 ФМШ, Москва) и Максим Покровский (школа 1589, Москва). Серебро завоевал Федор Оксаниченко из Физико-технической школы имени Ж. И. Алферова, а бронзу – Никита Москалев из Кировского физико-математического лицея.

Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Каждую страну на соревновании может представлять команда не более чем из пяти школьников, которые должны быть не старше 20 лет и одного руководителя.

Всего в этом году в олимпиаде принимали участие школьники из более 50 стран мира. Турнир проходил в дистанционном формате, а итоги подвели на онлайн-церемонии закрытия

Как ранее писал сайт kp.ru, коронавирус вмешался не только в учебный процесс, но и в организацию международных предметных олимпиад для школьников, и многие международные соревнования ушли в Сеть. Официально о таких изменениях официально уже сообщили организаторы престижных олимпиад по информатике, химии и математики

ИСТОЧНИК KP.RU