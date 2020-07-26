2020-07-26T22:53:18+03:00
Общество

Врач назвал способ выявления рака толстой кишки

По словам гастроэнтеролога, ориентироваться на симптомы заболевания в случае начальной стадии рака просто невозможно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врач назвал способ выявления рака толстой кишкиВрач назвал способ выявления рака толстой кишкиФото: Александр ГЛУЗ
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Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал о способе эффективного выявления рака толстой кишки, который входит в пятёрку наиболее злокачественных опухолей наряду с раком желудка.

Специалист напомнил, что возникновение онкологического заболевания представляет собой длительный воспалительный процесс, и отметил, что такие заболевание «на пустом месте не возникает», поскольку это усугубление воспалительных процессов, которые человек вовремя не заметил - сначала меняются клетки, а потом возникают злокачественные опухоли.

Бордин сообщил, что о наличии предракового состояния, которое может привести к раку толстой кишки, свидетельствуют полипы, которые можно выявить при помощи колоноскопии, которую медик посоветовал первый раз сделать в возрасте 45–50 лет.

Такое исследование, по его словам, позволяет выявить симптомы на ранней стадии или предотвратить предраковое состояние, и пресечь дальнейшие развитие опухоли

Врач подчеркнул объяснил, что ориентироваться на симптомы заболевания в случае начальной стадии рака толстой кишки просто невозможно.

«Если у родственников кровных был рак толстой кишки, то человек находится в зоне риска. Это исследование нужно делать обязательно, причём ориентироваться, когда у родственника выявили рак и сделать это за пять – десять лет до того», - предупредил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

ИСТОЧНИК KP.RU

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