2020-07-26T23:25:37+03:00
Политика

Кадыров: В Чечне не нарушают права человека, а борются за них

Глава республики пошутил, что ожидал Нобелевской премии, а получил санкции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба администрации Чеченской республикиГлава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба администрации Чеченской республики
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В Чечне не нарушают права человека, а борются за них, о чем, в частности, говорит прекращение войны в республике. Так заявил глава региона Рамзан Кадыров, комментируя введенные в отношении него американские санкции и обвинения в «нарушении прав человека».

«Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм», - сказал он в воскресном эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Я думал, мне Нобелевскую премию дадут за то, что я победил международный терроризм, а они – наоборот, меня под санкции. Несправедливо», - пошутил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что его семью внесение в «черный список» Вашингтона только насмешило, а жителей республики это решение властей США сплотило.

Он также напомнил, что по вине Соединенных Штатов гибнут люди в Ливии, Сирии и Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, в начале недели госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдеп внес Рамзана Кадырова в «черный список» из-за «нарушений прав человека», запретив главе Чечни въезд на территорию Штатов. После этого Кадыров сообщил о введении всех доступных санкций и ограничений, которые существуют в республике, в отношении Помпео.

Рамзан Кадыров сообщил о введении санкций против главы Госдепа США Помпео.Видео: ЧГТРК "Грозный"

ИСТОЧНИК KP.RU

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