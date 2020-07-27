С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

27 Июль 2020 2020-07-27T01:14:38+03:00

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С понедельника, 27 июля, в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр. Лицам, которые проводят эту процедуру без соответствующей аккредитации, грозит крупный штраф в сумме до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы (или другого дохода) осужденного за период до двух лет.

Кроме того, суд может назначить наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, или даже содержания под стражей на срок до шести месяцев.

Комментируя нововведение, руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева отметила, что с введением уголовной ответственности за нелегальный техосмотр должна быть упрощена также процедура получения необходимой для проведения ТО лицензии и аккредитации.

«Не с точки зрения требований, а с точки зрения процедур, должен осуществляться надлежащий контроль с учетом риск-ориентированного подхода, а уголовная ответственность должна стать крайней мерой, поэтому должен быть механизм предупреждения, возможно, через административную ответственность», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта Госдума изменила правила обязательного техосмотра, теперь владельцы автомобилей старше десяти лет должны проверять свою машину ежегодно, а для авто от четырех до 10 лет техосмотр необходимо проходить каждые два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU