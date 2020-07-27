С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

27 Июль 2020 2020-07-27T00:56:46+03:00

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С понедельника, 27 июля, в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр. Лицам, которые проводят эту процедуру без соответствующей аккредитации, грозит крупный штраф в сумме до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы (или другого дохода) осужденного за период до двух лет.

Кроме того, суд может назначить наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, или даже содержания под стражей на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU