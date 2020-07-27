2020-07-27T01:01:26+03:00
В мире

Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими

Многие американцы, сидя дома на карантине, получали больше, чем после возвращения на работу
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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс КадлоуГлава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс КадлоуФото: REUTERS
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Администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что принятый в марте пакет мер стимулирования американской экономики в свете пандемии предполагал слишком крупные выплаты гражданам, это было учтено при разработке нового плана в данной сфере, заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими
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