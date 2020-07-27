2020-07-27T02:01:37+03:00
Спорт

«Ювентус» стал чемпионом Италии по футболу девятый раз подряд

Туринский клуб обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0 и гарантировал себе титул за два тура до окончания турнира
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Ювентус» выиграл чемпионат Италии по футболу«Ювентус» выиграл чемпионат Италии по футболуФото: REUTERS
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Туринский футбольный клуб «Ювентус» в домашнем матче обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0, и досрочно стал чемпионом Италии по футболу, завоевав победу в первенстве страны девятый раз подряд и 36-й – в своей истории.

Хозяева поля обыграли гостей благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. Таким образом, команда из Турина набрала 83 очка и стала недосягаемой для идущего вторым «Интера», в активе которого 76 очков, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, в конце марта сообщалось, что самый титулованный клуб в итальянском футболе понес многомиллионные убытки из-за приостановки матчей в связи с пандемией коронавируса. Среди «антикризисных мер» руководство «Ювентуса» рассматривало возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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