В Бразилии заинтересовались созданной в России вакциной от коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T02:30:40+03:00

Власти штата Парана хотят не только приобрести препарат, но и участвовать в его дальнейших испытаниях

Изменить размер текста: A A

Посол России в Бразилии Сергей Акопов сообщил, что власти южного бразильского штата Парана изъявили живую заинтересованность российской вакциной от коронавируса, причем они хотят не только приобрести препарат, но и участвовать в его дальнейших разработках, испытаниях и производстве.

Дипломат рассказал, что в пятницу российское посольство в сопровождении почетного консула России в штате Парана посетил представитель правительства региона, глава гражданской канцелярии губернатора Гуто Силва, который и заявил о заинтересованности в вакцине.

«Это был очень позитивный контакт. Мы в свою очередь рассказали им о ведущихся в России работах и широком международном сотрудничестве», - сказал Сергей Акопов в беседе с ТАСС.

Напомним, по числу заразившихся коронавирусом Бразилия занимает второе место в мире после США, с начала пандемии в стране 2,419 миллиона случаев заражения, от заболевания скончались 87 тысяч человек.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля стало известно, что коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару, который до этого вообще отрицал сам факт существования COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789198" frameborder="0"></iframe> Президент Бразилии заявил что у него положительный тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU