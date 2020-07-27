2020-07-27T02:30:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Бразилии заинтересовались созданной в России вакциной от коронавируса

Власти штата Парана хотят не только приобрести препарат, но и участвовать в его дальнейших испытаниях
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бразилия занимает второе место в мире по числу заразившихся коронавирусомБразилия занимает второе место в мире по числу заразившихся коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол России в Бразилии Сергей Акопов сообщил, что власти южного бразильского штата Парана изъявили живую заинтересованность российской вакциной от коронавируса, причем они хотят не только приобрести препарат, но и участвовать в его дальнейших разработках, испытаниях и производстве.

Дипломат рассказал, что в пятницу российское посольство в сопровождении почетного консула России в штате Парана посетил представитель правительства региона, глава гражданской канцелярии губернатора Гуто Силва, который и заявил о заинтересованности в вакцине.

«Это был очень позитивный контакт. Мы в свою очередь рассказали им о ведущихся в России работах и широком международном сотрудничестве», - сказал Сергей Акопов в беседе с ТАСС.

Напомним, по числу заразившихся коронавирусом Бразилия занимает второе место в мире после США, с начала пандемии в стране 2,419 миллиона случаев заражения, от заболевания скончались 87 тысяч человек.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля стало известно, что коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару, который до этого вообще отрицал сам факт существования COVID-19.

Президент Бразилии заявил что у него положительный тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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