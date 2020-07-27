С 27 июля в Донбассе вступают в силу дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня
Стороны конфликта согласовали и подписали пакет таких мер во время очередного заседания контактной группы
Изменить размер текста:
С понедельника, 27 июля, в Донбассе вступают в силу дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин разъяснил Зеленскому Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Незалежной (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU