2020-07-27T03:22:28+03:00
В мире

США могут ввести санкции против ливийского маршала Хафтара

По данным WSJ, такие меры Вашингтон намерен предпринять из-за блокировки поставок нефти
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа ХафтарКомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа ХафтарФото: REUTERS
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Американские власти могут ввести санкции против командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждают анонимные собеседники издания, такие меры Вашингтон намерен предпринять из-за того, что маршал Хафтар отказывается открыть порты для экспорта нефти. По их данным, ливийский военачальник сначала якобы согласился снять блокаду, а потом передумал.

По словам одного из источников газеты, госдепартамент США передал Хафтару послание с угрозой ввести в отношении санкции из-за блокировки поставок «черного золота». В Вашингтоне убеждены, что перспектива подобных ограничений со стороны Соединенных Штатов может вынудить ливийского маршала «найти взаимопонимание с соперниками в Триполи».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Ливии сложилась ситуация двоевластия. Международное общество, включая США, признает Правительство национального согласия (ПНС), которое правит в столице страны Триполи и на западе. Восток же принимает другую власть - избранный народом парламент, который заручился поддержкой ЛНА во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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