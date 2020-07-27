«Детские игры»: Пушков считает, что Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения

27 Июль 2020 2020-07-27T03:51:34+03:00

По мнению российского политика, президент Украины тянет время, боясь сообщить об этом лидерам Германии и Франции

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы ему разъяснили каждый пункт Минских соглашений.

Российский сенатор убежден, что глава Незалежной тянет время, потому что не хочет и не может выполнять договоренности, но боится признаться в этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

«Зеленский тянет время. Соглашения он выполнить не может и не хочет. Заявить Берлину и Парижу о своём отказе боится – поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его», - написал Алексей Пушков.

Пушков объяснил, зачем Зеленский требовал расшифровать положения Минских соглашенийФото: Twitter.com

«Пересмотреть соглашения ему не дадут. Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры», - добавил он, проиллюстрировав свой твит сообщением бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который поинтересовался, понятен ли Зеленскому язык, на котором написаны Минские соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU