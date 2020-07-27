Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года
Стоимость драгоценного металла выросла до 1911,7 доллара за унцию
Цены на золото обновили максимум с 2011 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Цена золота в понедельник обновила исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию, установленный в сентябре 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 2:51 мск, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1911,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал до 23,405 доллара за унцию.
ИСТОЧНИК KP.RU