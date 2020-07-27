Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

27 Июль 2020 2020-07-27T03:57:19+03:00

Цены на золото обновили максимум с 2011 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Цена золота в понедельник обновила исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию, установленный в сентябре 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2:51 мск, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1911,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал до 23,405 доллара за унцию.

ИСТОЧНИК KP.RU