Врачи назвали болезнь, повышающую риск смерти от коронавируса в 12 раз

27 Июль 2020 2020-07-27T04:43:28+03:00

Диабет может увеличивать риск смерти при заболевании COVID-19 в 12 раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

На втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний находится диабет

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Риск умереть от коронавируса COVID-19 у больных сахарным диабетом в целых 12 выше, чем у людей, которые не страдают этим заболеванием, сообщает портал MedicalXpress со ссылкой на исследования, проведенные американскими центрами по контрою и профилактике заболеваний.

В публикации отмечается, что зараженные коронавирусной инфекцией диабетики в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. По статистике, собранной медиками в США за несколько месяцев пандемии, по тяжести осложнений при COVID-19 диабет занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Сотрудник Калифорнийского университета в Сан Франциско Пракаш Дидванья пояснил, что у больных диабетом пациентов наблюдается множество осложнений, в том числе болезни почек инсульт, инфаркт миокарда, ухудшение зрения и другие, однако самым серьезным осложнением врач считает снижение эффективности иммунной системы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Минздраве России сообщили, что в нашей стране после вспышки коронавируса возросло число больных диабетом, так как инфекция повреждает поджелудочную железу.

ИСТОЧНИК KP.RU