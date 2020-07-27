2020-07-27T06:08:52+03:00
Происшествия

Ураган «Ханна» вызвал наводнения на юге Техаса

Власти штата рекомендуют местным жителям не покидать свои дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия урагана «Хана» в ТехасеПоследствия урагана «Хана» в ТехасеФото: REUTERS
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Обрушившийся на Техас ураган «Ханна» вызвал мощные ливни и наводнения в прибрежных районах на юге штата, местные власти рекомендуют жителям затопленных населенных пунктов не покидать свои дома.

В воскресенье губернатор Техаса Грег Эбботт выступил с заявлением, в котором объявил, что в южных районах штата продолжаются проливные дожди. По его словам, ожидаются новые наводнения, которые представляют серьезную угрозу для жизни людей. Кроме того, существует угроза торнадо.

Управление по чрезвычайным ситуациям штата посоветовало местным жителям без крайней необходимости не выходить на улицу и следить за новыми рекомендациями властей.

По данным компании American Electric Power, в воскресенье на юге Техаса были обесточены несколько населенных пунктов, в результате без электричества остались около 200 тысяч потребителей, электроснабжение постепенно восстанавливают, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп из-за урагана «Ханна» ввел в штате режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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