На МКАД столкнулись шесть машин, пострадали три человека

27 Июль 2020 2020-07-27T06:34:37+03:00

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Ранним утром в понедельник, 27 июля, на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло крупное ДТП. Столкнулись сразу шесть легковых машин, в результате пострадали как минимум три человека.

О массовой аварии на МКАД и пострадавших сообщили в экстренных службах столицы. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Липецкой улицы в Москве, сейчас на месте ДТП работают пожарные и медики «Скорой помощи».

«МКАД, внутренняя сторона в районе Липецкой улицы. Шесть легковых авто, движение сильно затруднено... Пострадало три человека», - цитирует сообщение представителя экстренных служб города РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в марте из-за непогоды в столичном регионе на 81-м километре внешней стороны МКАД произошло несколько мелких ДТП. В общей сложности тогда столкнулись одиннадцать автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU