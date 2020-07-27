Специалисты назвали европейские страны с самым доступным бензином

27 Июль 2020 2020-07-27T08:47:55+03:00

Первое место в рейтинге стран Европы по доступности бензина занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения возглавил Люксембург, где на среднюю зарплату можно купить около 3,2 тысячи литров бензина. Первое место в рейтинге объясняется тем, что при относительно невысоких ценах на топливо в стране одни из самых высоких в Европе зарплат.

Второе место заняла Норвегия. Жители этой страны на среднюю зарплату могут купить 2,6 тысячи литров. В пятёрку лидеров также вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. В этих странах показатель составил 2,5 тысячи литров, 2,4 тысячи литров и 2,3 тысячи литров соответственно, сообщает РИА Новости.

В рейтинге Россия заняла 20 место между Чехией и Россией. В стране можно купить 924 литра 95-го бензина на среднюю зарплату. Замыкает список Украина, жители которой могут приобрести 395 литров топлива.

В феврале сайт KP.ru сообщал, что Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самым дешевым бензином. При этом, если сопоставлять стоимость топлива со средними зарплатами граждан, то Россия находилась лишь на 20-й строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU