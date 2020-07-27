В Сиэтле 59 полицейских ранены в беспорядках

27 Июль 2020 2020-07-27T07:36:35+03:00

В Сиэтле после беспорядков задержали 47 человек, в ходе столкновений пострадали 59 полицейских Фото: REUTERS

Протестующие бросали в них камни, бутылки и пиротехнику, 47 человек задержаны

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В Сиэтле, штат Вашингтон, полиция задержала 47 протестующих в беспорядках 25 июля, сообщается на сайте полицейского управления города. В заявлении также сказано, что в протестах пострадали 59 полицейских.

У многих сотрудников правоохранительных органов ожоги, ссадины, ушибы и другие травмы, а один из них госпитализирован после того, как протестующие забросали полицейских камнями, бутылками и пиротехникой. Все задержанные в основном обвиняются в нападении на правоохранителей или отказе подчиняться требованию властей.

ИСТОЧНИК KP.RU