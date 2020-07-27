Все дипломаты США покинули генконсульство в китайском Чэнду
Американский флаг спустили со здания
Американский флаг спустили со здания генконсульства США в китайском ЧэндуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Флаг США спустили со здания генерального консульства в китайском Чэнду, сообщает телеканал CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть).
- Около 6:18 утра в понедельник американский флаг был спущен в генконсульстве США, - сказано в сообщении.
В 10:00 здание официально покинул последний сотрудник дипломатической миссии США, сообщается на сайте МИД Китая.
Генконсульство США в китайском Чэнду спустило флаг и официально прекратило работу.
ИСТОЧНИК KP.RU