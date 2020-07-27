2020-07-27T08:00:37+03:00
В мире

Все дипломаты США покинули генконсульство в китайском Чэнду

Американский флаг спустили со здания
Ася КУЗНЕЦОВА
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Американский флаг спустили со здания генконсульства США в китайском ЧэндуАмериканский флаг спустили со здания генконсульства США в китайском ЧэндуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Флаг США спустили со здания генерального консульства в китайском Чэнду, сообщает телеканал CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть).

- Около 6:18 утра в понедельник американский флаг был спущен в генконсульстве США, - сказано в сообщении.

В 10:00 здание официально покинул последний сотрудник дипломатической миссии США, сообщается на сайте МИД Китая.

Генконсульство США в китайском Чэнду спустило флаг и официально прекратило работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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