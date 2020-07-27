СК объявит владельца "Корчмы Тарас Бульба" в международный розыск
Юрий Белойван подозревается в сокрытии 57 миллионов рублей
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» Юрия Белойвана объявят в международный розыскФото: Личная страница Вконтакте
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Основатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван скоро будет объявлен в международный розыск, сообщила заместитель главы Следственного комитета России Елена Леоненко.
Беловайна подозревают в сокрытии 57 миллионов рублей, остальные детали нового уголовного дела не раскрываются. Замглавы СК также уточнила, что Белойван продолжает скрываться.
ИСТОЧНИК KP.RU