2020-07-27T08:39:56+03:00
Происшествия

СК объявит владельца "Корчмы Тарас Бульба" в международный розыск

Юрий Белойван подозревается в сокрытии 57 миллионов рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Осужденного владельца «Тараса Бульбы» Юрия Белойвана объявят в международный розыскОсужденного владельца «Тараса Бульбы» Юрия Белойвана объявят в международный розыскФото: Личная страница Вконтакте
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Основатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван скоро будет объявлен в международный розыск, сообщила заместитель главы Следственного комитета России Елена Леоненко.

Беловайна подозревают в сокрытии 57 миллионов рублей, остальные детали нового уголовного дела не раскрываются. Замглавы СК также уточнила, что Белойван продолжает скрываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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