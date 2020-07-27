1,5 млн россиян пользуются фальшивым полисом ОСАГО

27 Июль 2020 2020-07-27T08:52:43+03:00

Это 10 процентов от общего числа электронных полисов

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С приходом коронавируса спрос на электронные полиса ОСАГО вырос в несколько раз. Параллельно с развитием е-ОСАГО, в Сети произошел всплеск продаж поддельных документов.

На сегодняшний день на фальсифицированные документы приходится 10 процентов от общего объема электронных полисов. По расчетам газеты «Известия», основанным на данных страховых компаний и оценках экспертов рынка, с фальшивым е-ОСАГО ездит не менее 1,5 млн автолюбителей.

Пока держателям таких документов мало что угрожает, так как ГИБДД редко подтверждает подлинность страховки, но осенью ситуация изменится. Начнет работать система автоматической фиксации нарушений за езду без ОСАГО, водителям с поддельной страховкой будут приходить штрафы в 800 рублей.

Эксперты отмечают, что многие автомобилисты даже не догадываются, что их документ поддельный. Поэтому единственный выход – покупать полис через официальные сайты или приложения страховщиков.

Ранее туроператоры посоветовали выезжающим за границу россиянам покупать расширенную страховку на случай заболевания COVID-19, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU