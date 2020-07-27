Назван любимый алкоголь россиян в пандемию
Во время самоизоляции россияне налегали на спиртное. По данным Росалкогольрегулирования, во II квартале 2020 года резко возросли. С апреля по июнь реализация спиртных напитков крепостью выше девяти градусов ( виски, ром, текила, кроме водки и коньяка) составила 1,7 млн декалитров. Этот показатель на 22% выше, чем годом ранее.
По напиткам с крепостью выше 25% продажи выросли до 1,8 млн декалитров, что больше прошлогоднего показателя на те же 22%. Что касается общего показателя реализации спиртного (без учета пива), то прирост составил 3%, до 51,4 млн декалитров.
В пресс-службе Росалкогольрегулирования видят причину увеличения продаж в легализации рынка.
- Кроме того, во время режима самоизоляции люди закупались впрок, - пояснили газете «Известия».
В крупных сетевых магазинах подтвердили статистику, отметив, что рост продаж алкоголя действительно заметен.
- Больше всего вырос спрос на тихие вина, вермуты и ром, а также другой импортный алкоголь, - отметил представитель «Ленты».
Ранее Роскачество проверило вино и винные напитки, которые продаются в России. Не обошлось без нарушений, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU