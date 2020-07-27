Эксперты сравнили зарплаты в Москве и регионах

27 Июль 2020 2020-07-27T09:18:24+03:00

Зарплаты продавцов в Москве составляют в среднем около 45 тысяч рублей, а в регионах - 22-35 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве зарплаты педагогов, врачей, охранников, продавцов и водителей превышают зарплаты тех же профессий в регионах на 40-50%.

Согласно данным исследования сервиса "Работа.ру", проведённого в июле, водителям в Москве и Московской области предлагают около 79 тысяч рублей. В остальных российских регионах за ту же работу самую высокую оплату предлагают на Дальнем Востоке - около 67 тысяч рублей. Зарабатывать больше 50 тысяч рублей водители могут только в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU