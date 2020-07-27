В Колорадо автомобиль въехал в толпу протестующих, есть погибший и раненый
Один из демонстрантов выстрелил по джипу
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В США джип въехал в толпу протестующих "Black Lives Matter". Инцидент произошёл в городе Аврора, штат Колорадо. Демонстранты стояли на дороге, но успели разбежаться.
Один из протестующих начал стрелять по проезжающему автомобилю. но попал в двух людей. Один из них погиб, другой ранен.
Полиция задержала водителя джипа и пассажира, но стрелявшего пока разыскивают.
В толпу демонстрантов BLM в Колорадо въехал джип.
ИСТОЧНИК KP.RU