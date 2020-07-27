2020-07-27T09:24:26+03:00
Происшествия

В Колорадо автомобиль въехал в толпу протестующих, есть погибший и раненый

Один из демонстрантов выстрелил по джипу
Ася КУЗНЕЦОВА
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В США джип въехал в толпу протестующих "Black Lives Matter". Инцидент произошёл в городе Аврора, штат Колорадо. Демонстранты стояли на дороге, но успели разбежаться.

Один из протестующих начал стрелять по проезжающему автомобилю. но попал в двух людей. Один из них погиб, другой ранен.

Полиция задержала водителя джипа и пассажира, но стрелявшего пока разыскивают.

В толпу демонстрантов BLM в Колорадо въехал джип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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