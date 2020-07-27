2020-07-27T09:57:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса выздоровели почти 175 тысяч человек

За минувшие сутки врачи выписали 264 пациента
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ещё 264 пациента вылечились от коронавируса в МосквеЕщё 264 пациента вылечились от коронавируса в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врачи в Москве выписали после выздоровления от коронавируса ещё 264 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Общее число выздоровевших в столице почти достигло 175 тысяч.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 264 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985, - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития.

Также за прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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