Умер Кансай Ямамото, известный японский дизайнер

27 Июль 2020 2020-07-27T10:59:03+03:00

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Известный японский дизайнер Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет, сообщает телеканал NHK.

Дизайнер скончался 21 июля, однако его дочь Мираи Ямамото сообщила о кончине отца только в понедельник, 27 июля. Кансай Ямамото несколько месяцев страдал от миелоидного лейкоза.

Дизайнер участвовал в показах в Париже и Нью-Йорке, сотрудничал с модными домами, в том числе Louis Vuitton. Ямамото создавал костюмы для сценических образов таких музыкантов, как Дэвид Боуи и Стиви Уандер.

ИСТОЧНИК KP.RU