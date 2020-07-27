2020-07-27T10:59:03+03:00
Общество

Умер Кансай Ямамото, известный японский дизайнер

Дизайнер Кансай Ямамото умер от лейкоза
Ася КУЗНЕЦОВА
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Известный японский дизайнер Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет, сообщает телеканал NHK.

Дизайнер скончался 21 июля, однако его дочь Мираи Ямамото сообщила о кончине отца только в понедельник, 27 июля. Кансай Ямамото несколько месяцев страдал от миелоидного лейкоза.

Дизайнер участвовал в показах в Париже и Нью-Йорке, сотрудничал с модными домами, в том числе Louis Vuitton. Ямамото создавал костюмы для сценических образов таких музыкантов, как Дэвид Боуи и Стиви Уандер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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