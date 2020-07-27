В России выросла выявляемость случаев сахарного диабета

27 Июль 2020 2020-07-27T10:04:50+03:00

По сравнению с 2010 годом россиянам стали ставить этот диагноз чаще почти на 30%

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В России за десять лет выявлемость сахарного диабета выросла почти на 30%. Сообщается, что в 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета выросло на 27% по сравнению с данными за 2010 год. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России.

Отмечается, что в 2019 диагноз «сахарный диабет» был поставлен впервые 410,5 тысяч россиян. За 2010 год таких пациентов было выявлено 323,9 тысяч. В результате уровень заболеваемости (количество впервые выявленных случаев на 100 тысяч населения) вырос в стране на 22,5%, передает RT.

Среди регионов с самым высоким уровнем заболеваемости в 2019 году оказались Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. населения), а также Ленинградская (435,4), Ростовская (428,3), Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области.

А вот регионами, где число новых случаев заболевания сахарным диабетом незначительно, стали Чечня, Дагестан, Приморский край, Ингушетия, Забайкальский край. В этих регионах число впервые заболевших не превышает 140 человек на 100 тысяч населения.

Статистику 2019 года по заболеваемости сахарным диабетом прокомментировал старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков. Он отметил, что новые данные зависят от множества факторов, в том числе, от улучшения качества диагностики, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU