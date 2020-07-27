В аэропорту Шереметьево возобновил работу терминал D
Его закрывали из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса
Аэропорт Шереметьево полностью открытФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу в понедельник, 27 июля. Терминал был закрыт, поскольку из-за пандемии коронавируса и закрытия границ пассажиропотока в аэропортах почти не было.
С сегодняшнего дня весь аэропорт открыт и готов к приёму пассажиров из других стран при соблюдении всех необходимых мер безопасности, сказано на сайте аэропорта Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU