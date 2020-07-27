В Минздраве рассказали, как похудеть с помощью арбуза

27 Июль 2020 2020-07-27T11:22:59+03:00

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Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о пользе арбуза. Плод не только помогает вывести токсины из организма, но и победить лишние килограммы.

Традиционно, арбузы начинают продавать в конце июля. Мякоть ягоды обладает массой полезных свойств. Тем не менее, злоупотреблять не стоит. Сочные плоды содержат в себе много сахара и обладают сильным мочегонным эффектом.

Из плюсов стоит отметить, что употребление арбуза притупляет чувство голода. Происходит заполнение желудка большим объёмом жидкости, человек не чувствует острого желания съесть что-нибудь калорийное. Регулярное употребление арбузов поможет контролировать массу тела.

- Но добавляя данный продукт в пищу нужно строго следить за его количеством. В арбузе содержится много сахара — от пяти до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это, во-первых, избыточная нагрузка на поджелудочную железу. Во-вторых, его бесконтрольное употребление может привести к лишнему весу, - комментирует NEWS.ru Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава России.

За один прием пищи стоит употреблять не более 400-500 граммов арбуза взрослым, а детям - 300–400 граммов. Лакомиться стоит после основного приема пищи, тогда арбуз будет низкокалорийной альтернативой тортам и пирожным.

Из полезных свойств красной мякоти врач отметил высокое содержание бета-каротина, B5, A, B6, кремния, кальция, магния, калия, натрия, железа, цинка и фосфора. А входящая в его состав аминокислота лизин улучшает усвоение кальция и помогает сохранить эластичность сосудов.

Фолиевая кислота крайне полезна для репродуктивного женского здоровья. А еще обеспечивает здоровый цвет кожи и улучшает пищеварение.

- Арбуз может снимать отеки и справляться с обезвоживанием, - говорит диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. – Природное лакомство не уступает по эффективности аптечным средствам. Но при этом является безопасным и не вызывает никаких побочных реакций и осложнений.

В Подмосковье 1 августа начинается официальный сезон продажи арбузов и дынь. В регионе откроют более 250 бахчевых развалов, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU