Почему женщины с детьми зарабатывают меньше, чем бездетные, рассказал эксперт

27 Июль 2020 2020-07-27T11:34:09+03:00

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Максим Станиславович Осадчий, начальник аналитического управления банка “БКФ” в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, почему женщины с детьми получают меньше, чем те у кого их нет. Эксперт считает, что причина кроется в отсутствии помощи молодым матерям, которые после рождения ребенка вынуждены сидеть дома по уходу за ними. А также и то, что работодателю не выгодно брать на работу женщину, которая в скором времени может уйти в декрет.

«Работодателю просто невыгодно при прочих равных брать на работу женщину с детьми. Если речь идет о достаточно высокооплачиваемой работе, то работодатель должен инвестировать в работника, предусматривать риски. А тут – хлоп, ушла в декрет, и все твои инвестиции коту под хвост. Да плюс ты еще должен выплачивать социальное пособие», - рассказал эксперт о позиции многих работодателей в стране.

Он отметил, что вероятность ухода потенциальной сотрудницы в декрет, пугает многих начальников.

«Очень хорошо известный, изученный, абсолютно не вызывающий никаких сомнений эффект – это не премия, а, наоборот, штраф за материнство. Женщина молодая с детьми получает существенно меньше, чем молодая женщина без детей. Никакого штрафа нет на самом деле. Просто речь идет о том, что женщина в детородном возрасте с детьми вынуждена с ними сидеть. Если речь идет о маленьких детях», - подчеркнул Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU