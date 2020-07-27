Участвующие в тушении лесных пожаров будут получать бесплатное питание

27 Июль 2020 2020-07-27T11:51:38+03:00

Мишустин уточнил, что питание будет обеспечено за счет федерального бюджета

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Участвующие в тушении лесных пожары будут получать бесплатное питание. Об этом сообщил глав правительства России Михаил Мишустин по итогам совещания, на котором с такой инициативой выступила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мишустин отметил, что «питание будет обеспечено за счет федерального бюджета». По его словам, такая мера позволит поддерживать спасателей «в постоянной готовности»

«Чтобы сложности с организацией питания не повторялись в будущем, меняются правила расходования и учета лесных субвенций регионам … Люди действуют в экстремальных обстоятельствах, рискуют здоровьем и жизнью, и мы должны создать для них нормальные условия», - заявил премьер-министр.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за очень жаркого лета в этом году возрастает риск лесных пожаров. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, где было 14 очагов возгорания и полыхало в общей сложности 41,2 тысячи гектаров леса.

В конце июня за сутки в России удалось потушить 80 лесных пожаров на площади более 2,1 тысячи гектаров. В начале июля на территории всей страны оставалось 246 действующих очагов возгорания общей площадью 165831 гектар. За последнюю недель площадь лесных пожаров выросла более чем вдвое

ИСТОЧНИК KP.RU