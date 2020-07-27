В России облегчат трудоустройство для женщин с маленькими детьми и пожилых
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с детьми младше трёх лет и пожилых людей.
Глава кабмина напомнил о необходимости пройти переобучение и повысить квалификацию для граждан после выхода на пенсию и после отпуска по уходу за ребёнком.
Такие программы должны организовывать государственные службы занятости. До подписания постановления они не могли заключать договоры и выделять субсидии для самих образовательных организаций.
Однако Мишустин заявил, что правительство "устраняет этот правовой пробел" и теперь в рамках нацпроекта "Демография" службы занятости смогут заключать соглашения и выделять средства напрямую тем, кто ведёт переквалификацию.
ИСТОЧНИК KP.RU