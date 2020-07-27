Как сократить потребление соли, рассказал звездный диетолог

27 Июль 2020 2020-07-27T11:58:55+03:00

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Ученые уже давно подтвердили опасность соли, поэтому ее необходимо уменьшать в рационе. Как это сделать в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала звездный диетолог и косметолог Марият Мухина, которая призвала больше двигаться и заниматься спортом.

«Знаете, что при движении тоже выделяется серотонин, который является гормоном радости и практически заменяет удовольствие от еды. Нужно этими удовольствиями заменять пищевые удовольствия. И формировать здоровые привычки», - сообщила специалист, и отметила, что теперь «потолок», который мы можем съесть, не 9 граммов соли в день, как считалось ранее, а максимум 5 граммов.

Мухина посоветовала употреблять те продукты, которые уже содержат натуральную соль. Это «дешевый, всеми забытый продукт» - морская капуста. «А ведь она содержит и йод, и соли марганца, и магния, которые необходимы для развития детского организма. Ее нужно вводить в рацион», - заявила эксперт

Кроме того, рецепторы, которые распознают соль, усиливают эту чувствительность, поэтому, по ее словам, необходимо сделать «бессолевые дни», а также массировать такие точки как антисоль, а также нужно массировать такие точки «как антисоль» на ушной раковине, около входа в слуховой проход

«У нас рецепторы эти забиваются, и мы уже не чувствуем соль. Я наблюдаю, человек садится в ресторане, даже не попробовав блюдо, начинает его досаливать. Это когда притупление вкусовых рецепторов к соли. Есть еще такие точки как антисоль, нужно их массировать. Они находятся на ушной раковине. Около входа в слуховой проход. Даоский массаж ушей мы вспоминали. Китайцы – долгожители. Это вообще в культуре. 2 миллиарда китайцев доказывают нам, что точки работают. Нужно брать все хорошее, что есть в достижениях у человечества. Мы традиционно массируем точки. На ушах 180 точек. Там есть точки антисладкое, антисахар, антижирное. Если вы помассируете себе всю ушную раковину, вы не ошибетесь», - сообщила она.

Мухина напомнила, что повышенное потребление соли ведет к гипертонической болезни, к атеросклерозу, к сердечнососудистым катастрофам, к инсультам

ИСТОЧНИК KP.RU