С начала 2020 года российское гражданство получили около 300 тысяч иностранцев
В первом полугодии 2020 года гражданство России получили около 300 тысяч иностранцев, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
- И, конечно, этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трех месяцев, - отметила она в беседе с "Российской газетой".
Валентина Казакова также рассказала, что с марта в миграционные службы России обратились более полутора миллионов иностранцев, желающих продлить своё разрешение на пребывание в стране или узаконить его, оформив визу.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что 24 июля вступил в силу закон, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей других государств и лиц без гражданства. Документ разрешает иностранцам получать гражданство РФ без отказа от имеющегося паспорта, а также сокращает обязательный срок нахождения на территории страны для его получения.
ИСТОЧНИК KP.RU