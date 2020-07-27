С начала 2020 года российское гражданство получили около 300 тысяч иностранцев

27 Июль 2020 2020-07-27T12:10:18+03:00

Около 300 тысяч иностранцев смогли получить российское гражданство в первом полугодии 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне срок рассмотрения заявки на получение паспорта РФ сократили с полугода до трёх месяцев

Изменить размер текста: A A

В первом полугодии 2020 года гражданство России получили около 300 тысяч иностранцев, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

- И, конечно, этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трех месяцев, - отметила она в беседе с "Российской газетой".

Валентина Казакова также рассказала, что с марта в миграционные службы России обратились более полутора миллионов иностранцев, желающих продлить своё разрешение на пребывание в стране или узаконить его, оформив визу.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 24 июля вступил в силу закон, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей других государств и лиц без гражданства. Документ разрешает иностранцам получать гражданство РФ без отказа от имеющегося паспорта, а также сокращает обязательный срок нахождения на территории страны для его получения.

ИСТОЧНИК KP.RU