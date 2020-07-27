2020-07-27T12:21:48+03:00
Спорт

Родченков призвал «полностью» отстранить Россию от Олимпиады

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что лишения должно пройти без каких-либо исключений или допуска отдельных атлетов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Родченков призвал «полностью» отстранить Россию от ОлимпиадыРодченков призвал «полностью» отстранить Россию от ОлимпиадыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В первом с 2019 года интервью экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал «полностью» отстранить Россию от участия в Олимпийках играх в Токио.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных атлетов ... Мошенничество неописуемых масштабов, оно показывает, что Россия ничему не научилась», — передает его слова «BBC».

Родченков утверждает, что сотрудники, которые якобы «подделывали и подменяли» пробы во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, снова «займутся подделкой документации». По его словам, «это последовательная фальсификация, которой они занимаются день за днем».

Напомним, в начале марта Спортивному арбитражному суду (CAS) рассматривал дело дисквалифицированных российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Международная компания Group-IB, расследующая киберпреступления, заявила, что подписи Родченкова на всех главных доказательствах по делу спортсменок вставлены туда из другого документа. Позже подделку подтвердили эксперты немецкого издания Der Spiegel.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Италии рассказали, сколько будет стоить первая вакцина от коронавируса
Ефремов ни разу не нарушил домашний арест
В Кремле назвали конструктивной атмосферу беседы Путина и Зеленского
Во Вьетнаме объявили о вспышке нового и более "агрессивного" типа коронавируса
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Треть украинцев считает, что страна идет в неправильном направлении
Российские медики приступили к лечению больных коронавирусом в Киргизии
Азербайджан и Турция проведут военные учения
Вильфанд рассказал, когда прохлада сменит самую жаркую пятидневку
Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового издания
Киев обвинил Донбасс в нарушении перемирия
Роскосмос запустил приложение для смартфонов
Новая версия портала Госуслуг позволит обрабатывать 100 млн запросов в сутки
Почему Украина решила прекратить огонь в Донбассе только сейчас, рассказал эксперт
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ по участию России в G7
Как правильно готовить рыбу, чтобы не подцепить паразитов, рассказали в Роспотребнадзоре
Россияне стали реже жениться и разводиться
Родченков призвал «полностью» отстранить Россию от Олимпиады
Эксперты рассказали, стоит ли покупать недвижимость до конца 2020 года
С начала 2020 года российское гражданство получили около 300 тысяч иностранцев