Россияне стали реже жениться и разводиться
Из-за пандемии коронавируса россияне стали реже жениться и разводиться. По данным Росстата, в этом году показатели по заключенным и расторгнутым бракам серьезно сократились.
В январе-мае 2020 года было зарегистрировано 205 560 брачных союзов. Этот на 55 093 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ридус.
Где чаще всего женятся:
Москва - 19029 пар,
Московская область -11 396,
Санкт-Петербург - 10 894,
Краснодарский край - 9000,
Свердловская область - 7273,
Тюменская область – 5892,
Республика Башкортостан - 5429,
Ростовская область – 5364,
Челябинская область - 4917,
Республика Татарстан - 4756.
Эксперты уверены, что показатели по бракам упали из-за запрета на проведение торжественных церемоний. Далеко не все оказались готовы отпраздновать важное событие в режиме онлайн.
Что касается разводов, то за пять месяцев 2020 года их было зафиксировано 174 887 случаев против 249 966 в январе-мае 2019 года.
Где чаще всего разводятся:
Москва -12489,
Московская область - 9544,
Санкт-Петербург - 7497,
Краснодарский край - 7183,
Свердловская область - 5842,
Ростовская область - 5218,
Тюменская область - 4998,
Челябинская область - 4894,
Республика Башкортостан – 4638,
Красноярский край - 4123.
ИСТОЧНИК KP.RU