В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ по участию России в G7

В Совфеде прокомментировали выступление главы МИД Германии. Фото Валерий Шарифулин ТАСС

В Совете Федерации оценили заявление главы МИД Германии о том, что страна выступает против присоединения России к переговорам G7 до «разрешения ситуации с Крымом». Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеко отметил, что высказывание министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса является формальным и не несет ничего конструктивного.

«Больше чем уверен, Маас прекрасно понимает, что Крым никогда не вернётся в состав Украины… Они говорят постоянно стандартные фразы, штампы, которые, на мой взгляд, конструктива не несут», — цитирует Цекова RT.

Сенатор также добавил, что Россия «не просится в «Большую семерку» и не стремится к возвращению формата «Большой восьмерки». По мнению политика, в настоящее время намного важнее международные переговоры, которые проходят в формате G20.

«На первый план выходит уже G20… Это заявление оригинальностью не отличается. Если они будут всё время этого направления придерживаться, то никакого развития ни ЕС, ни мировое сообщество не получит», — отметил Цеков.

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил с заявлением, что Германию устраивает формат «Большой семерки». По словам главы ведомства, он «не видит возможностей для приглашения России» в этот элитный клуб государств с самой развитой экономикой в мире, передает телеканал «360».

Напомним, причиной исключения России из «Большой восьмерки» стало присоединение Крыма.