2020-07-27T12:31:47+03:00
Общество

Роскосмос запустил приложение для смартфонов

Пользователи смогут получать всю актуальную информацию о корпорации и её дочерних предприятий
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOSРоскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOSФото: REUTERS
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В госкорпорации Роскосмос сообщили о запуске официального приложения для операционных систем Android и iOS. С его помощью пользователи смогут узнать обо всех новостях компании и её дочерних предприятий, а также прочитать свежие медиаматериалы о деятельности Роскосмоса, сказано в заявлении на сайте корпорации.

- Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете, - также отмечено в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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