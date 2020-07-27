Роскосмос запустил приложение для смартфонов

27 Июль 2020 2020-07-27T12:31:47+03:00

Пользователи смогут получать всю актуальную информацию о корпорации и её дочерних предприятий

Изменить размер текста: A A

В госкорпорации Роскосмос сообщили о запуске официального приложения для операционных систем Android и iOS. С его помощью пользователи смогут узнать обо всех новостях компании и её дочерних предприятий, а также прочитать свежие медиаматериалы о деятельности Роскосмоса, сказано в заявлении на сайте корпорации.

- Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете, - также отмечено в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU