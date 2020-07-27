2020-07-27T14:13:37+03:00
Политика

Киев обвинил Донбасс в нарушении перемирия

Со вступления режима прекращения огня прошло несколько часов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Всего несколько часов назад стороны выпустили приказы о прекращении огняВсего несколько часов назад стороны выпустили приказы о прекращении огняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Командование объединёнными силами Украины сообщило, что ополченцы Донбасса нарушили перемирие. Напомним, дополнительные меры по обеспечение режима тишины между сторонами вступили в силу в полночь.

- К сожалению, со стороны противника в 00.20 – 00.45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады тяжелой пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - сообщил Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко на бриффинге.

Напомним, сайт KP.ru сообщал, что 22 июля контактная группа по Донбассу провела переговоры и пришла к соглашению о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе.

С 27 июля ДНР и ЛНР перешли к бессрочному полному прекращению огня.

Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев 26 июля дал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с полуночи.

Принятие дополнительных мер и соглашение контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе поприветствовал Папа Римский Франциск. Понтифик назвал это "ещё одним шагом во имя примирения на этой многострадальной земле".

ИСТОЧНИК KP.RU

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