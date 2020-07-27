2020-07-27T13:55:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские медики приступили к лечению больных коронавирусом в Киргизии

Самолет Ил-76 доставил шесть бригад врачей в Бишкек
Анастасия РЫШКОВА
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Бригада врачей из России прибыла в КиргизиюБригада врачей из России прибыла в КиргизиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минобороны России сообщило, что военные медики из России прибывшие в Киргизию, чтобы оказать помощь зараженным коронавирусом пациентам, уже приступили к работе. Врачи установили круглосуточное дежурство и работают с 70 больными, которые находятся в госпитале в Бишкеке.

"12 российских врачей-реаниматологов, терапевтов и медсестер-анестезистов проанализировали лечение всех пациентов, в том числе четырех человек в тяжелом состоянии, и внесли свои корректировки в алгоритм лечения", - сказано в сообщении.

Начальник госпиталя, майор медицинской службы Канатбек Кадралиев, оценил помощь российских врачей и подчеркнул, что их опыт в борьбе с коронавирусом бесценен.

Врачи из России уже обсудили с местным медицинским персоналом методы лечения.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставил шесть врачебно-сестринских бригад и оборудование для борьбы с коронавирусом в Бишкек. Четыре бригады врачей уже приступили к работе, сообщает ТАСС.

Российские военные медики осмотрели 70 пациентов с COVID-19 в госпитале в Бишкеке.Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

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