Российские медики приступили к лечению больных коронавирусом в Киргизии

27 Июль 2020 2020-07-27T12:52:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Минобороны России сообщило, что военные медики из России прибывшие в Киргизию, чтобы оказать помощь зараженным коронавирусом пациентам, уже приступили к работе. Врачи установили круглосуточное дежурство и работают с 70 больными, которые находятся в госпитале в Бишкеке.

"12 российских врачей-реаниматологов, терапевтов и медсестер-анестезистов проанализировали лечение всех пациентов, в том числе четырех человек в тяжелом состоянии, и внесли свои корректировки в алгоритм лечения", - сказано в сообщении.

Начальник госпиталя, майор медицинской службы Канатбек Кадралиев, оценил помощь российских врачей и подчеркнул, что их опыт в борьбе с коронавирусом бесценен.

Врачи из России уже обсудили с местным медицинским персоналом методы лечения.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставил шесть врачебно-сестринских бригад и оборудование для борьбы с коронавирусом в Бишкек. Четыре бригады врачей уже приступили к работе, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU