Вильфанд рассказал, когда прохлада сменит самую жаркую пятидневку

27 Июль 2020 2020-07-27T13:18:55+03:00

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Наступившая рабочая неделя обещает быть аномально жаркой. В гидрометцентре предупредили, что последние пять дней июля традиционно показывают пиковые значения.

В беседе с Пятым каналом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда ждать прохладу после изнуряющего тепла.

- Предстоящие пять дней будут теплыми. Если быть предельно точным, то 31 июля и 1 августа разделят между собой рекордное значение, — указал специалист.

При этом главный метеоролог страны отметил, что речь идет об усредненных значениях. Из года в год погода преподносит свои сюрпризы, но неизменным остается высокий температурный фон.

29 июля будет около 28-29 градусов, а в некоторых регионах Подмосковья – до плюс 30 градусов.

- С 31 июля начнется вторжение холодных воздушных масс с Гренландского моря. Они смогут охладить температуру на шесть-семь градусов. Это будет означать, что температурный фон будет около нормы, может, на один градус ниже многолетних значений, — добавил Вильфанд.

Что касается последнего летнего месяца, то в августе никакой экстремальной жары +30, но и никакого аномального холода в августе не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU