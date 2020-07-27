Азербайджан и Турция проведут военные учения

27 Июль 2020 2020-07-27T12:51:20+03:00

Часть учений запланировано провести на границе с Арменией Фото: REUTERS

Часть мероприятий пройдёт на границе с Арменией

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Минобороны Азербайджана сообщило о готовящихся широкомасштабных военных учениях. Они пройдут совместно с Турцией с 29 июля по 10 августа. Часть учений запланировано провести на границе с Арменией.

Баку и Анкара проведут тактические и лётно-тактические учения и боевые стрельбы с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU