Азербайджан и Турция проведут военные учения
Часть мероприятий пройдёт на границе с Арменией
Часть учений запланировано провести на границе с АрмениейФото: REUTERS
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Минобороны Азербайджана сообщило о готовящихся широкомасштабных военных учениях. Они пройдут совместно с Турцией с 29 июля по 10 августа. Часть учений запланировано провести на границе с Арменией.
Баку и Анкара проведут тактические и лётно-тактические учения и боевые стрельбы с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU