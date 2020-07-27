2020-07-27T13:04:38+03:00
Политика

Треть украинцев считает, что страна идет в неправильном направлении

Более 60 процентов отметили ухудшение экономического положения незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Треть украинцев считает, что страна идет в неправильном направленииТреть украинцев считает, что страна идет в неправильном направленииФото: REUTERS
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Почти треть украинцев (68%) считают, что незалежная идет в неправильном направлении, противоположной точки зрения придерживается 19%. Об этом говорит результат опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенный с 15 по 20 июля.

Об ухудшении экономического положения страны заявили более 60% респондентов, четверть считает, что ситуация не изменилась, и только 8% сообщили об улучшение.

Дальнейшего ухудшения экономики Украины ожидают 40% опрошенных, 35% считают, что ничего не изменится, а 17% полагают, что следующие полгода следует ждать улучшения

Причиной возможного экономического кризиса 57% респондентов называли некомпетентность властей, 26% считают, что ухудшение связано с пандемией коронавируса, а 8% - видят причину в войне в Донбассе.

Напомним, последние время популярность президента Украины Владимира Зеленского сильно упала, а накануне опубликованная на президентском сайте петиция с требованием к украинскому лидеру подать в отставку за нарушение закона набрала необходимые 25 тысяч голосов – за нее проголосовали 25 758 украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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