Треть украинцев считает, что страна идет в неправильном направлении
Почти треть украинцев (68%) считают, что незалежная идет в неправильном направлении, противоположной точки зрения придерживается 19%. Об этом говорит результат опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенный с 15 по 20 июля.
Об ухудшении экономического положения страны заявили более 60% респондентов, четверть считает, что ситуация не изменилась, и только 8% сообщили об улучшение.
Дальнейшего ухудшения экономики Украины ожидают 40% опрошенных, 35% считают, что ничего не изменится, а 17% полагают, что следующие полгода следует ждать улучшения
Причиной возможного экономического кризиса 57% респондентов называли некомпетентность властей, 26% считают, что ухудшение связано с пандемией коронавируса, а 8% - видят причину в войне в Донбассе.
Напомним, последние время популярность президента Украины Владимира Зеленского сильно упала, а накануне опубликованная на президентском сайте петиция с требованием к украинскому лидеру подать в отставку за нарушение закона набрала необходимые 25 тысяч голосов – за нее проголосовали 25 758 украинцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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