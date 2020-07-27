ФСБ предотвратила теракт в Москве
Мужчина планировал массовое убийство в людном месте
ФСБ предотвратила теракт в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Они задержали подозрительного мужчину около заброшенных гаражей в Химках, но тот устроил перестрелку, в которой погиб.
У задержанного гражданина одной из стран Центральной Азии нашли автомат и гранаты. Он планировал устроить массовую бойню в людном месте.
Также сообщается, что в Москве преступник жил в арендованной квартире. При обыске в ней силовики нашли доказательства подготовки теракта в Москве и связи террориста с боевиками в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU