ФСБ предотвратила теракт в Москве

27 Июль 2020 2020-07-27T13:11:07+03:00

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Они задержали подозрительного мужчину около заброшенных гаражей в Химках, но тот устроил перестрелку, в которой погиб.

У задержанного гражданина одной из стран Центральной Азии нашли автомат и гранаты. Он планировал устроить массовую бойню в людном месте.

Также сообщается, что в Москве преступник жил в арендованной квартире. При обыске в ней силовики нашли доказательства подготовки теракта в Москве и связи террориста с боевиками в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU